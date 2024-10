A Justiça suspendeu o processo contra Kauana do Nascimento, 31 anos, suspeita de matar a filha, Anna Pilar Cabrera, sete anos, a facadas em Novo Hamburgo. A decisão foi tomada no final da última semana para verificação de sanidade mental da acusada. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) não tem previsão para a retomada do processo.