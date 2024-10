A despedida de Mariane de Souza Ravazi, 40 anos, abalou amigos e familiares. Ela foi morta a facadas em Santa Maria, na região central do Estado, na manhã de quarta-feira (9), enquanto se deslocava para o trabalho. O principal suspeito do assassinato é o ex-companheiro, Luiz Roney Freitas da Costa, 54, com quem ela compartilhou 11 anos de vida. Ela tinha medida protetiva contra ele.