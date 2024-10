A Polícia Civil investiga se houve sequestro e estupro de vulnerável no caso das duas adolescentes que sumiram em Ametista do Sul, no norte do RS, no último domingo (6). Uma delas foi encontrada em Esteio, na Região Metropolitana, na terça-feira (8). A outra foi localizada no mesmo dia na Estação Rodoviária de Porto Alegre tentando voltar para casa.