Silvia Ramos, de 25 anos, foi morta pelo ex-namorado na última quarta-feira (30) em uma casa do bairro Santo André, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Um sobrinho dela, de 20 anos, ficou ferido e está internado em estado grave. O suspeito, de 39 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil.