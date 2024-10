Habeas corpus Notícia

Defesa de Deolane recorre ao STF para evitar depoimento dela na CPI das apostas esportivas

Comissão no Senado pretendia ouvi-la no dia 30. Advogada e influenciadora chegou a ser presa em investigação sobre lavagem de dinheiro envolvendo as chamadas bets

16/10/2024 - 23h03min