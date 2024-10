Governo é alvo de ações movidas por empresas que buscam incluir sites de apostas no Brasil; plataforma de Deolane tenta liberação

O governo federal tem sido alvo de diversas ações judiciais movidas por empresas que buscam incluir sites de apostas na lista de plataformas autorizadas no Brasil. Desde o início de outubro, pelo menos oito processos contra a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda tramitam na Justiça Federal, após o governo ter divulgado a lista inicial de apostas consideradas regulares. Essa lista inclui, atualmente, 211 sites pertencentes a 96 empresas de alcance nacional, além de outros 20 com licenças estaduais. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.