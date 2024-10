Batalhadora, querida e que sonhava em ser mãe: viúvo e amigos recordam mulher que morreu após ser baleada em Novo Hamburgo

A poucos metros do local em que a esposa, Priscila Diniz, 34 anos, foi baleada, Jonas Diniz da Silva, 41, atendia clientes na manhã desta segunda-feira (14). Com os olhos marejados e voz baixa, ele recebia a freguesia no restaurante da família, em Novo Hamburgo, agradecia os votos de recuperação e comentava brevemente sobre o crime. Priscila foi alvo de tiros na manhã de sábado (12) e passou o fim de semana hospitalizada. Por volta das 14h desta segunda, faleceu. Ela deixa, além do marido, pais e enteados.