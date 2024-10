A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio ocorrida durante o que seria um assalto, neste sábado (12), no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, Vale do Sinos. A vítima de 34 anos, proprietária de um restaurante, foi baleada na cabeça e está hospitalizada. O tiro, na nuca, foi desferido por um homem que a havia dominado, depois de repetidas falhas no sistema de disparo da arma.