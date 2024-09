Roubo de relógio Notícia

VÍDEO: câmera flagra instante em que assaltante ataca motorista e é morto por PM de folga em Porto Alegre

Crime aconteceu no final da tarde de segunda-feira no bairro Petrópolis, quando motorista de uma BMW teve o acessório roubado na Avenida Lucas de Oliveira; policial estava logo atrás e atirou no ladrão

03/09/2024 - 16h52min