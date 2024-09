Investigação Notícia

Suspeito de estuprar criança em 2020 é preso após voltar a perseguir a vítima em Uruguaiana

Atualmente com 14 anos, menina percebeu a aproximação do agressor e procurou ajuda da família e das autoridades. À época do abuso, caso não chegou ao conhecimento da polícia

24/09/2024 - 23h53min Atualizada em 24/09/2024 - 23h54min