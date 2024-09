A mãe da menina Kerollyn Souza Ferreira, nove anos, encontrada morta dentro de um contêiner de lixo em Guaíba, em 9 de agosto deste ano, virou ré por homicídio doloso qualificado, em contexto de omissão. A denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP) contra Carla Carolina Abreu de Souza foi apresentada nesta terça-feira (24).