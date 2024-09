Inquérito remetido ao MP Notícia

Polícia indicia motorista que causou acidente com seis mortes em Rio Pardo por homicídio culposo

Condutor de 62 anos dirigia uma caminhonete que bateu na traseira do veículo onde estavam as vítimas e, com o choque, o automóvel foi jogado para a pista contrária, momento em que foi atingido por um caminhão. Polícia Civil aponta que o homem não permaneceu no local para prestar socorro

04/09/2024 - 10h45min Atualizada em 05/09/2024 - 12h38min