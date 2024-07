Colisão na BR-471 Notícia

Polícia deve concluir na próxima semana inquérito sobre acidente com seis mortos em Rio Pardo

São aguardados laudos da perícia, mas investigação já trabalha com a linha de homicídio culposo. Motorista que atingiu o carro onde estavam as vítimas alegou estar dentro do limite de velocidade da rodovia e não ter ingerido bebida alcoólica

25/07/2024 - 11h46min Atualizada em 25/07/2024 - 11h47min