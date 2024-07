Os jovens que morreram em acidente de trânsito no domingo (14) em Ronda Alta, no norte gaúcho, tinham em comum o fato de serem apaixonados por basquete. Moradores de Chapecó (SC), eles viajavam para um campeonato esportivo na cidade de Carazinho quando o carro se chocou contra um caminhão que vinha no sentido contrário, por volta das 7h30min.