Colisão frontal Notícia

Acidente deixa quatro mortos na RS-324 em Ronda Alta

Carro bateu de frente com caminhão no km 101. As vítimas são três homens de 18, 19 e 20 anos e uma adolescente de 16

14/07/2024 - 11h34min Atualizada em 14/07/2024 - 20h41min