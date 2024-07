As seis pessoas que morreram em uma colisão na noite de quinta-feira (18) no Vale do Rio Pardo foram identificadas nesta sexta (19). Conforme a Polícia Civil, as vítimas são Luiz Antônio Souza da Silva, 52 anos, Ana Carolina Flores Oliveira, de 23 anos, Marilize Duarte Camboim, de 47 anos, e Daniel Figueiró da Silveira, 40 anos.