Polícia Civil prende suspeito de ter matado mãe e filho após saída de festa em Santa Cruz do Sul

Maria Cristina dos Santos, 54 anos, e Cristian Alan dos Santos Carvalho, 17, foram mortos a tiros ao amanhecer do último domingo. O atirador escapou após disparar mais de 10 vezes contra as vítimas, no meio da rua

26/09/2024 - 12h00min