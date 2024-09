Uma mulher de 55 anos e seu filho, de 17, foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (22), em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O crime, conforme apurações da Polícia Civil e da Brigada Militar, teria ocorrido após o desentendimento entre o adolescente e outro jovem que frequentava o mesmo local de festas, na Rua Marechal Floriano Peixoto, na área central do município.