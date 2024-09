A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira (3) o homem que confessou ter matado um instrutor de autoescola em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Rostem Luiz dos Santos Fagundes, 52 anos, foi assassinado na última quinta-feira (29), na Rua Johanes Karl Klemm, no bairro Santo Antônio.