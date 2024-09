Um homem de 52 anos foi assassinado a tiros em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, na noite dessa quinta-feira (29). O crime aconteceu por volta de 20h40min, na Rua Johanes Karl Klemm, no bairro Santo Antônio. Segundo a Brigada Militar (BM), a vítima dava lições de trânsito quando foi surpreendida por um homem que efetuou diversos disparos contra ele.