A Justiça condenou um casal de atores do Ceará a seis anos e oito meses de reclusão por aplicar o golpe do Pix falso durante a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul entre maio e junho. Segundo denúncia do Ministério Público (MP), Jose Aldanísio Paiva da Silva e Regina Jorge Belo da Fonseca teriam usado identidades falsas para abrir contas em bancos e receber doações de valores que deveriam ser destinados ao resgate de animais vítimas da cheia.