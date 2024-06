A 4,1 mil quilômetros de Porto Alegre, a Polícia Civil gaúcha prendeu na manhã desta quinta-feira (13) em Fortaleza, no Ceará, um casal de atores suspeito de estar por trás de um esquema para desviar dinheiro doado para o resgate de animais durante a enchente no Rio Grande do Sul. Os dois foram identificados a partir de uma apuração do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que integra a Força-Tarefa Cyber, contra estelionatos e fake news envolvendo as inundações que atingiram o Estado.