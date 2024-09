Uma operação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou quatro trabalhadores argentinos que atuavam em condições análogas à escravidão em Anta Gorda, no Vale do Taquari. O resgate ocorreu na última sexta-feira (23) e foi acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).