Investigação Notícia

Polícia Civil indicia por estupro homem que teria abusado de colega em festa da bancada do PT

Caso teria ocorrido durante confraternização em dezembro de 2022 e foi denunciado pela ex-assessora parlamentar do partido Ariane Chagas Leitão. O suspeito, Gilson Alberto dos Santos Gruginskie, foi exonerado do cargo que tinha na bancada petista na Assembleia Legislativa e está com a filiação suspensa