Uma série de crimes com contornos macabros, descoberta em 2019, chegou a um desfecho em Canoas. O Tribunal do Júri condenou um homem a 49 anos e oito meses de prisão por homicídio e ocultação de cadáver de três pessoas. Lacir Lopes, de 47 anos, era caseiro de um terreno onde as vítimas — uma colega de trabalho, um vizinho e o próprio sobrinho do réu — foram mortas e enterradas. O julgamento dele ocorreu na última quinta-feira (22).