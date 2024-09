O homem que havia fugido do Presídio Central, em Porto Alegre, na última sexta-feira, voltou a ser preso na noite desta segunda (26). Segundo a Brigada Militar, os policiais localizaram Paulo César Nechel, 56 anos, por volta de 23h30min no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste, dentro de uma barraca improvisada.