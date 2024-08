O desaparecimento de um médico gaúcho, em julho do ano passado, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, terminou de forma trágica. Gabriel Paschoal Rossi, 29 anos, foi encontrado morto, com sinais de tortura, dentro de uma casa alugada na mesma cidade. Pouco mais de um ano após a descoberta do crime, a primeira audiência do caso será realizada nesta semana. Quatro réus continuam presos, acusados de terem torturado e assassinado a vítima.