O casal Gladison Pieri e Pâmela Pavão, investigado por aplicar golpes por meio de rifas em Canoas, na Região Metropolitana, e exibir ostentações de dinheiro nas redes sociais, vivia em um apartamento de alto padrão no maior prédio do país. No local, em Balneário Camboriú, no litoral catarinense, a Polícia Civil apreendeu joias, itens de grife e uma mala transparente repleta de dinheiro. As informações são do portal g1.