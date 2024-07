Operação Subterrâneo Notícia

Suspeitos de furtar cabos de telefonia e de internet são alvo da Polícia Civil

São cumpridos mandados na região do bairro Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre, e também em Viamão, na Região Metropolitana. De acordo com o Deic, todos os investigados possuem antecedentes por esse tipo de crime. Prejuízo da empresa é avaliado em mais de R$ 20 mil

03/07/2024 - 07h16min Atualizada em 03/07/2024 - 14h23min