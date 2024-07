No último sábado (20), a ex-panicat Ana Paula Leme, 47 anos, se envolveu em uma confusão e acabou presa em Campinas, São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a modelo é suspeita de embriaguez ao volante, desacato, ameaça e injúria. Ela também teria agredido um policial com chutes no joelho, braço e na genitália.