Polícia diz que servidor usou diploma falso para aumentar salário; investigado é alvo de operação

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do suspeito e na sede do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas, além de busca de carros e bloqueio de contas. A polícia não revela o nome do investigado, que é concursado desde 2013