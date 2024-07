A Polícia Civil apreendeu 400 quilos de maconha em operação realizada nesta sexta-feira (12) por agentes da 2ª Delegacia do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). A ação ocorreu no bairro Capão da Cruz, em Sapucaia do Sul, e resultou na prisão de um homem em flagrante por tráfico de droga.