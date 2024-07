A Justiça Militar Estadual recusou o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) de encaminhar à Justiça Comum a investigação sobre o caso dos policiais suspeitos de torturar e matar Vladimir Abreu de Oliveira, 41 anos, morador do condomínio Princesa Isabel, em Porto Alegre. Na ocasião, o fato motivou um protesto com a queima de dois ônibus.