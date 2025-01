Ex-técnico da seleção, Radamés Lattari é eleito presidente da CBV por aclamação

A dupla vai liderar a entidade no ciclo 2025-2029. Na prática, Lattari segue no comando da CBV uma vez que era o vice-presidente de Walter Pitombo Laranjeiras, que faleceu durante o último mandato. Ele morreu no dia 31 de maio de 2023. Em junho, Lattari assumiu a função de presidente.

"Nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Brasil foi o único país a conquistar medalhas nas duas modalidades, com o ouro de Duda/Ana Patrícia e o bronze da seleção feminina. Mas também buscamos a excelência além das quadras. A CBV aderiu o Pacto Global da ONU, se tornou uma entidade carbono neutro e pela primeira vez recebeu nota máxima no Programa de Gestão, Ética e Transparência do Comitê Olímpico do Brasil", enumerou.