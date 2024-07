O Instituto-Geral de Perícias (IGP) concluiu os exames sobre as imagens de videomonitoramento que compõem o inquérito a respeito da morte de Jones Lopes dos Santos Silva, o qual está em elaboração na 1ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre. O garçom, morador do bairro Partenon, foi encontrado sem vida na madrugada de 11 de junho, em uma área de estacionamento da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).