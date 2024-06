A 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios da Capital tenta elucidar as circunstâncias da morte de Jones Lopes dos Santos Silva, 33 anos, encontrado com marcas no corpo em área de estacionamento da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. O cadáver do garçom, que não estudava na instituição, foi achado na madrugada de terça-feira (11), com hematomas e escoriações, principalmente nas mãos e na cabeça.