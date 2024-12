Casal de idosos é encontrado morto a tiros dentro de casa na zona leste da Capital

Um casal de idosos foi encontrado morto dentro de casa na noite de segunda-feira (2), no bairro São José, zona leste de Porto Alegre.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 19h para atender o caso. Na residência, situada na Rua Vidal de Negreiros, os policiais do 19º Batalhão confirmaram as mortes de um homem de 79 anos e da esposa dele, de 70, ambos atingidos por disparos. A arma foi encontrada na mão do homem.