Operação para coibir falsificação de sementes é desencadeada em quatro Estados

À esquerda, grãos de milho comuns, em processo de pintura para parecerem sementes. À direita, os grãos já falsificados. A mão está vermelha por causa da tinta. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil realiza, na manhã desta quarta-feira (4), uma operação de combate ao comércio de sementes falsificadas. A ação acontece no Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Os alvos são empresários do ramo agrícola que se uniram para fraudar grãos que iriam para a indústria de ração, mas que acabam vendidos como se fossem sementes de altíssima produtividade. Só que eles sequer germinam.

Dois homens acabaram presos em flagrante porque guardavam armas irregulares. Eles são também investigados por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A investigação é da Delegacia de Polícia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Luiz Gonzaga, noroeste do Rio Grande do Sul. Conforme o chefe da operação, delegado Heleno dos Santos, os fraudadores venderam sementes de milho falsificadas a dezenas de produtores rurais gaúchos. Eles tiveram as safras perdidas, porque os grãos não germinaram.

Os bandidos chegam a pintar os grãos com uma cor avermelhada, característica de sementes de alta qualidade vendidas por uma empresa multinacional. Só que o produto é falso. Os rótulos das embalagens também são adulterados. O lucro dos criminosos é imenso. Isso porque é muito mais caro adquirir semente do que o grão usado como alimento.

No caso do milho falsificado, uma saca de grãos comuns ou sementes de baixa qualidade, adquiridas na Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso ou Tocantins, custa pouco mais de R$ 100. Só que, quando tem seus grãos pintados (para parecer da marca de alta qualidade), é revendida a por até R$ 1,2 mil — um lucro de mais de R$ 1 mil por saca.

O cálculo é que os golpistas tenham deixado um rastro de R$ 13 milhões de prejuízo apenas numa safra. Não se sabe há quantos anos o golpe existe. Os falsificadores, em sua maioria, são gaúchos radicados na Bahia. As vítimas, moradores da região das Missões, noroeste do Rio Grande do Sul.

Os policiais cumprem 41 mandados judiciais de busca e apreensão e também 18 de confisco de contas bancárias. A ação acontece nas cidades gaúchas de São Luiz Gonzaga e Santo Cristo, assim como dos municípios baianos de Luís Eduardo Magalhães e Barreiras.

Dois investigados foram presos em flagrante por posse irregular de arma de fogo, nas cidades de São Luiz Gonzaga e Luís Eduardo Magalhães (Bahia).

— As vítimas enganadas perdem, além do dinheiro aplicado nas sementes, a safra, as horas de trabalho, o empreendimento daquele ano — resume o delegado Heleno.

Esquema incluía gráficas e revendedores





Polícia Civil interceptou celular de golpista no qual ele próprio compara a semente original com a falsificada (foto). Polícia Civil / Divulgação

O milho é tingido de vermelho e libera resíduos quando está recém pintado. Policiais pegaram amostras e a tinta ficou nas mãos deles.

A investigação aponta que as sacas de milho usadas na falsificação imitam de forma quase perfeita os invólucros originais. Eram falsificadas em São Paulo e na Bahia, em gráficas que são alvo de buscas. Depois de ensacadas, as falsas sementes eram transportadas em caminhões até o Rio Grande do Sul e outros Estados, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde eram revendidas a produtores rurais.

O esquema contava com representantes comerciais e corretores, que procuravam as cooperativas e produtores vítimas, intermediando as vendas. Além desses, o grupo criminoso usava empresas que atuavam na função de "laranjas", para que as sementes falsificadas chegassem até os agricultores. Para burlar a fiscalização, os criminosos falsificavam documentos fiscais e agropecuários. Um escritório de contabilidade de São Luiz Gonzaga e um profissional da computação em Carlos Barbosa (na serra gaúcha) eram os encarregados das falsificações, sendo que suas casas e escritórios também são alvos das buscas.

O principal chefe do esquema criminoso, conforme a Polícia Civil, era visto em São Luiz Gonzaga como um pequeno comerciante informal de insumos agrícolas, com reduzido patrimônio e pouca renda. Levava uma vida aparentemente modesta, sem chamar a atenção. Depois que fez sociedade com outro pequeno comerciante do Paraná, constituiu com ele empresa na Bahia e os dois viram seus patrimônios aumentarem exponencialmente em poucos anos. Tudo, segundo os policiais, graças à venda de sementes falsificadas ou pirateadas, principalmente milho e soja. Eles atuavam também em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins e Goiás.

Policiais da Draco de São Luiz Gonzaga apreenderam milhares de embalagens falsificadas de sementes também falsas. Polícia Civil / Divulgação

Para comprovar o uso de "laranjas", a Polícia Civil fez análise das contas bancárias dos envolvidos, abrangendo ainda a transformação da renda do crime e bens. Entre eles, carros de alto valor, alguns dos quais somente eram usados pelos criminosos no Estado da Bahia, para não chamar a atenção no RS.