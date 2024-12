Polícia prende suspeito de jogar álcool e colocar fogo na companheira em Rio Grande; vítima morreu com 60% do corpo queimado 

Feminicídio ocorreu no bairro São João, em Rio Grande, no dia 18 de novembro. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu o suspeito de jogar álcool e colocar fogo na companheira, em Rio Grande, no sul do RS. O crime ocorreu no dia 18 de novembro, no bairro São João.

A prisão preventiva foi cumprida na sexta-feira (29), por agentes da Delegacia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV) de Rio Grande, no mesmo bairro onde aconteceu o crime.

Segundo a delegada Alexandra Sosa, titular da DPPGV, o homem, de 59 anos, tem antecedentes por lesão corporal. A vítima, de 41 anos, não tinha ocorrência registrada contra o companheiro. Também não havia pedido de medida protetiva contra o homem.

Os nomes da vítima e do suspeito preso não foram divulgados pela polícia.

Pedido de socorro

A Brigada Militar informou que, na data do crime, foi acionada por volta de 13h50min pelo 190. Testemunhas relataram ter visto a mulher com o corpo queimado pedindo socorro na rua.

Ao chegar no local, os agentes socorreram a mulher e a encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A vítima teve 60% do corpo queimado. Aos policiais militares, ela relatou que o responsável pelas queimaduras seria o seu namorado.

A mulher ficou internada por alguns dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A delegada Alexandra Sosa explica que o homem ainda não foi chamado a depor, pois a Polícia Civil ainda tem uma testemunha para ouvir antes de convocá-lo.

Conforme a polícia, o homem fugiu a pé após colocar fogo na namorada. A investigação localizou vídeo do suspeito passando próximo ao local do crime na data do fato.

Após ser capturado na última sexta-feira, ele foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Rio Grande, onde permanece detido.

Caso recente

Um crime semelhante ocorreu em 23 de agosto em Palmeira das Missões, no norte do RS. Na data, uma mulher teve 70% do corpo queimado após um incêndio no apartamento onde morava.

A apuração da Polícia Civil apontou que o suspeito era o companheiro dela. Segundo a investigação, ele teria colocado fogo no imóvel depois de um desentendimento do casal.