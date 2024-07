Natural de Canoas, Deivid Viegas da Silva, 29 anos, mora há dois anos em Santa Catarina. No último sábado (20), voltou ao RS com a esposa e a filha para visitar parentes no Mathias Velho, bairro onde cresceu. Durante a noite foi feito um churrasco para celebrar a visita, mas a alegria logo deu lugar à angústia. Na manhã de domingo (21), Deivid desapareceu.