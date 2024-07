Em Porto Alegre Notícia

Justiça Militar nega liberdade a PMs presos por suspeita de envolvimento em tortura e morte de homem jogado da ponte do Guaíba

Defesa do sargento Felipe Adolpho Luiz e do soldado Lucas da Silva Peixoto alegou excesso de prazo do Ministério Público para denúncia após indiciamento. Vítima desapareceu após abordagem de policiais lotados no 9º BPM e seu corpo foi encontrado dois dias depois

22/07/2024 - 12h00min