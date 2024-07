Solidariedade e ressocialização Notícia

Detentos gaúchos fabricam mais de 2 mil itens destinados a atingidos pela enchente

Berços, camas, armários, casinhas para cães e rodos foram produzidos em oficinas de marcenaria de 18 unidades prisionais do RS. Peças foram doadas para abrigos municipais e para iniciativas do governo do Estado

24/07/2024 - 21h30min Atualizada em 24/07/2024 - 21h31min