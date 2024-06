Delegado da Polícia Federal vai comandar a Interpol

Em eleição realizada nesta terça-feira (25), no âmbito do Comitê Executivo da Interpol, em Lyon, na França, o delegado de Polícia Federal Valdecy Urquiza foi indicado como próximo secretário-geral da Interpol, com mandato entre 2024 e 2029. A indicação do Comitê deve ser ratificada, em novembro próximo, pela Assembleia Geral da organização. Trata-se da primeira vez, em cem anos de história da Interpol, que a organização será comandada por um agente de um país em desenvolvimento.