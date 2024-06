Na terça-feira (25), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o porte de até 40 gramas de maconha para consumo próprio não é crime. A decisão divide opiniões entre autoridades da segurança pública, como o chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, delegado Fernando Sodré, e o Comandante-Geral da Brigada Militar, coronoel Cláudio Feoli, que falaram sobre o tema no Gaúcha+ desta quinta-feira (27).