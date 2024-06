Especialistas analisam a decisão do STF que descriminaliza posse da maconha no Brasil

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) apontando novo entendimento acerca da posse de maconha para uso pessoal no Brasil provoca reações entre autoridades e especialistas. Conforme a tese, formulada no julgamento e que irá orientar procedimentos policiais e judiciários, "não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa".