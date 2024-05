Com objetivo de reprimir saques e furtos nas casas e residências da região, o 4º Distrito passou a receber o patrulhamento de dois grupos táticos da Polícia Federal, o Comando de Operações Táticas (COT) e o Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal (GPI). Instituído na área desde a noite de sexta-feira (17), o policiamento ostensivo da PF já estava em prática em Eldorado do Sul, nas ilhas do Guaíba, e nos bairros Menino Deus e Azenha.