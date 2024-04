Nos primeiros quatro meses, os totens de segurança instalados em Porto Alegre registraram 1.187 acionamentos. As estruturas têm quatro metros de altura e são equipadas com três câmeras de videomonitoramento. A intenção com os equipamentos interativos é facilitar o acesso da população aos serviços de segurança e saúde, em casos de emergências, nas áreas mais movimentadas da Capital.