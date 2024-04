A 1° Delegacia de Homicídios de Porto Alegre prendeu, no sábado (27), dois suspeitos do assassinato de um gari em Porto Alegre, no último dia 19. Um dos homens, de 20 anos, é apontado como executor dos disparos e foi preso na zona norte de Porto Alegre. O outro, de 29, seria o mandante do crime, ordenado de dentro da prisão, em Charqueadas, onde já está detido. Outros dois envolvidos no homicídio ainda são procurados.