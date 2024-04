Uma nova sede da Delegacia de Tramandaí vai aumentar a possibilidade de atendimentos com plantão 24 horas no Litoral Norte. A expectativa do Secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, é de que a inauguração do espaço ocorra entre 15 e 20 dias. Com isso, é esperada a redução do tempo de atendimento de ocorrências no município e também para outras cidades da região.