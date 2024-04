Um soldado da Brigada Militar (BM) foi atingido por dois tiros durante confronto com suspeitos em ação de policiamento em Balneário Pinhal. Segundo a corporação, a patrulha do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) de Porto Alegre, que presta reforço no Litoral Norte, foi recebida a tiros ao chegar na Rua Carlos Cazaletti Filho, próximo à beira-mar. Um suspeito foi baleado e morreu.